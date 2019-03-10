МВД Франции объявило вечером в субботу, что в 17-й акции движения "желтых жилетов" в целом по стране на 18:00 местного времени (20:00 мск) принимали участие 28,6 тыс. человек, из них - 3 тыс. в Париже.
Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. В минувшую субботу на тот же час властями были зарегистрированы 39,3 тыс. участников во Франции и 4 тыс. - в столице.
Каждый раз эти официальные цифры оспариваются "желтыми жилетами", которые считают, что власти умышленно занижают масштаб манифестаций, чтобы принизить значение движения.
СМИ сообщают о провале одного из главных протестных мероприятий 17-й акции "желтых жилетов" - "сидячей забастовки" на Марсовом поле, которая должна была продлиться все выходные, но быстро свернулась без массовой поддержки.
По данным телеканала BFMTV, в ходе основной манифестации несколько десятков погромщиков внедрились в ряды участников, и полицейские применили против них водометы.
Телеканал TF1 сообщил о задержании полицией 40 человек в целом по Франции, в том числе, 19 - в Париже.
Манифестации "желтых жилетов" проходили в субботу также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и еще ряде французских городов.
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