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Дальнее зарубежье 10.03.2019 09:28

Семнадцатая акция "желтых жилетов" собрала во Франции более 28 тысяч участников

МВД Франции объявило вечером в субботу, что в 17-й акции движения "желтых жилетов" в целом по стране на 18:00 местного времени (20:00 мск) принимали участие 28,6 тыс. человек, из них - 3 тыс. в Париже.

Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. В минувшую субботу на тот же час властями были зарегистрированы 39,3 тыс. участников во Франции и 4 тыс. - в столице.

Каждый раз эти официальные цифры оспариваются "желтыми жилетами", которые считают, что власти умышленно занижают масштаб манифестаций, чтобы принизить значение движения.

СМИ сообщают о провале одного из главных протестных мероприятий 17-й акции "желтых жилетов" - "сидячей забастовки" на Марсовом поле, которая должна была продлиться все выходные, но быстро свернулась без массовой поддержки.

По данным телеканала BFMTV, в ходе основной манифестации несколько десятков погромщиков внедрились в ряды участников, и полицейские применили против них водометы.

Телеканал TF1 сообщил о задержании полицией 40 человек в целом по Франции, в том числе, 19 - в Париже.

Манифестации "желтых жилетов" проходили в субботу также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и еще ряде французских городов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКЦИЯ, УЧАСТНИКИ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]