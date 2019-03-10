Пятнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Черкассах

На Украине в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с полицией в Черкассах пострадали 15 правоохранителей, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения", - говорится в сообщении на странице министерства в "Фейсбуке" в субботу.
"В результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших сотрудников полиции.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил действия националистов.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром". Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ.
Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".
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