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СНГ 10.03.2019 09:55

Пятнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Черкассах

На Украине в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с полицией в Черкассах пострадали 15 правоохранителей, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения", - говорится в сообщении на странице министерства в "Фейсбуке" в субботу.

"В результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших сотрудников полиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил действия националистов.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром". Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ.

Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

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Тэги: УКРАИНА, ЧЕРКАССЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]