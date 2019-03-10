В Сирии продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба и Кермель (два раза) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-Ходор-Мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб", - сказал В.Купчишин.

Руководитель российского Центра по примирению отметил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

"Несмотря на это, выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - подчеркнул В.Купчишин.