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Дальнее зарубежье 10.03.2019 10:23

Американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев из сирийского лагеря "Эр-Рукбан" - ЦПВС

В Сирии продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба и Кермель (два раза) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-Ходор-Мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб", - сказал В.Купчишин.

Руководитель российского Центра по примирению отметил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

"Несмотря на это, выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - подчеркнул В.Купчишин.

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Тэги: СИРИЯ, ОБСТРЕЛЫ, НАРУШЕНИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]