Православные россияне отмечают Прощеное воскресенье

По церковному календарю в этом году 10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

Сегодня Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

Сегодня вечером патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.