Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.03.2019 10:49

Православные россияне отмечают Прощеное воскресенье

По церковному календарю в этом году 10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

Сегодня Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

Сегодня вечером патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРАВОСЛАВНЫЕ, ПРОЩЕНИЕ


Похожие новости


У православных начинается Великий пост У православных наступил Успенский пост Православные требуют снести памятник Сталину, установленный в Якутске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]