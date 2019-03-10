Граждане Белоруссии смогут выставлять чиновникам рейтинги

В Белоруссии планируется создать интернет-ресурс, на котором каждый желающий сможет бесплатно выставить рейтинговую оценку эффективности госорганизаций и качества административных процедур.
Как сообщил Национальный центр правовой информации, проект соответствующего постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.
Целью принятия документа является "обеспечение возможности объективной оценки эффективности работы государственных органов и организаций по обслуживанию населения". По итогам определения рейтинга объект оценки обязан будет "принимать необходимые меры по повышению качества обслуживания населения".
Разработало проект министерство связи и информатизации.
Разработчики документа считают, что создание интернет-ресурса с рейтингами деятельности чиновников обеспечит "стимулирование повышения качества работы государственных органов и организаций, создание в стране прозрачного и объективного механизма оценки уровня развития государственных услуг".
Портал планируется создать за счет средств бюджета.
В обосновании проекта упоминается, что в России оценка гражданами качества предоставления государственных услуг осуществляется с использованием федеральной информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, которая действует с 2012 года.
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