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СНГ 10.03.2019 11:18

Граждане Белоруссии смогут выставлять чиновникам рейтинги

В Белоруссии планируется создать интернет-ресурс, на котором каждый желающий сможет бесплатно выставить рейтинговую оценку эффективности госорганизаций и качества административных процедур.

Как сообщил Национальный центр правовой информации, проект соответствующего постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.

Целью принятия документа является "обеспечение возможности объективной оценки эффективности работы государственных органов и организаций по обслуживанию населения". По итогам определения рейтинга объект оценки обязан будет "принимать необходимые меры по повышению качества обслуживания населения".

Разработало проект министерство связи и информатизации.

Разработчики документа считают, что создание интернет-ресурса с рейтингами деятельности чиновников обеспечит "стимулирование повышения качества работы государственных органов и организаций, создание в стране прозрачного и объективного механизма оценки уровня развития государственных услуг".

Портал планируется создать за счет средств бюджета.

В обосновании проекта упоминается, что в России оценка гражданами качества предоставления государственных услуг осуществляется с использованием федеральной информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, которая действует с 2012 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГОСОРГАНЫ, ИНТЕРНЕТ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]