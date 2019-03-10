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Происшествия 10.03.2019 11:07

Около 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на севере Азербайджана

Около десяти человек пострадали в результате столкновения в воскресенье утром микроавтобуса марки «Mercedes» с внедорожником «Prado» у села Кобер Зайзид Шекинского района на севере Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«В результате ДТП пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные травмы», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу. Два пациента помещены в реанимационное отделение клиники.

Накануне ДТП с участием двух автомобилей марки «Жигули» произошло в Гядабейском районе Азербайджана. По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали восемь человек. Все они госпитализированы.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]