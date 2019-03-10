Около 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на севере Азербайджана

Около десяти человек пострадали в результате столкновения в воскресенье утром микроавтобуса марки «Mercedes» с внедорожником «Prado» у села Кобер Зайзид Шекинского района на севере Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«В результате ДТП пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные травмы», - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу. Два пациента помещены в реанимационное отделение клиники.
Накануне ДТП с участием двух автомобилей марки «Жигули» произошло в Гядабейском районе Азербайджана. По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали восемь человек. Все они госпитализированы.
Р.Бабаев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по Карабаху является сигналом для Еревана – МИД Азербайджана
Баку и Тегеран обсудили совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Мадуро призывает сторонников к борьбе с империализмом, а Гуайдо - к маршу на Каракас
Полиция открыла уголовное производство против националистов, устроивших беспорядки в Черкассах
Гражданина Турции с 30 кг героина задержали в Закарпатье украинские пограничники
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»