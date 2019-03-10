Около 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на севере Азербайджана

Около десяти человек пострадали в результате столкновения в воскресенье утром микроавтобуса марки «Mercedes» с внедорожником «Prado» у села Кобер Зайзид Шекинского района на севере Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«В результате ДТП пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные травмы», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу. Два пациента помещены в реанимационное отделение клиники.

Накануне ДТП с участием двух автомобилей марки «Жигули» произошло в Гядабейском районе Азербайджана. По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали восемь человек. Все они госпитализированы.

Р.Бабаев