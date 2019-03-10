Азербайджанский пограничник погиб в результате перестрелки с нарушителями госграницы с Ираном

Азербайджанский пограничник погиб в воскресенье утром в результате перестрелки с группой нарушителей государственной границы с Ираном, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.
«Младший сержант Сахават Мамедов погиб, получив множественные пулевые ранения в грудь, его коллега Видади Джабраилов получил ранение в руку, в результате перестрелки с группой лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Азербайджана из Ирана», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел примерно в 6:50 часов утра близ села Бала Бахманли Физулинского района Азербайджана.
Погранотряд обнаружил на территории Ирана движение в направлении азербайджанской границы вооруженных лиц. Нарушители госграницы не подчинились на требования азербайджанских пограничников сдаться и открыли огонь.
С.Мамедов и В.Джабраилов были госпитализированы, однако спасти жизнь младшего сержанта не удалось.
Нарушителям госграницы удалось скрыться.
На место инцидента прибыл глава Госпогранслужбы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.
За проявленные при охране госграницы героизм С.Мамедов (посмертно) и В.Джабраилов награждены медалью «За отличие на воинской службе» 3-й степени.
По факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело.
Р.Бабаев
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