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Происшествия 10.03.2019 13:46

Азербайджанский пограничник погиб в результате перестрелки с нарушителями госграницы с Ираном

Азербайджанский пограничник погиб в воскресенье утром в результате перестрелки с группой нарушителей государственной границы с Ираном, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.

«Младший сержант Сахават Мамедов погиб, получив множественные пулевые ранения в грудь, его коллега Видади Джабраилов получил ранение в руку, в результате перестрелки с группой лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Азербайджана из Ирана», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел примерно в 6:50 часов утра близ села Бала Бахманли Физулинского района Азербайджана.

Погранотряд обнаружил на территории Ирана движение в направлении азербайджанской границы вооруженных лиц. Нарушители госграницы не подчинились на требования азербайджанских пограничников сдаться и открыли огонь.

С.Мамедов и В.Джабраилов были госпитализированы, однако спасти жизнь младшего сержанта не удалось.

Нарушителям госграницы удалось скрыться.

На место инцидента прибыл глава Госпогранслужбы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

За проявленные при охране госграницы героизм С.Мамедов (посмертно) и В.Джабраилов награждены медалью «За отличие на воинской службе» 3-й степени.

По факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, ПОГРАНИЧНИК, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]