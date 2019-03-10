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СНГ 10.03.2019 11:40

Гражданина Турции с 30 кг героина задержали в Закарпатье украинские пограничники

Пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался через пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области провезти более 30 кг героина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Более 30 кг героина обнаружено в ходе совместных мероприятий ... вчера днем на украинско-венгерской границе", - говорится в сообщении, обнародованном ведомством в воскресенье утром.

Пограничники уточнили, что наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Лужанка". Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля "Рено" немецкой регистрации.

"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", - сказано в сообщении.

Гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан.

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Тэги: УКРАИНА, ГРАНИЦА, ИНОСТРАНЕЦ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]