Гражданина Турции с 30 кг героина задержали в Закарпатье украинские пограничники

Пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался через пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области провезти более 30 кг героина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Более 30 кг героина обнаружено в ходе совместных мероприятий ... вчера днем на украинско-венгерской границе", - говорится в сообщении, обнародованном ведомством в воскресенье утром.
Пограничники уточнили, что наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Лужанка". Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля "Рено" немецкой регистрации.
"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", - сказано в сообщении.
Гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан.
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