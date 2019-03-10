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Происшествия 10.03.2019 15:17

Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ

Ни один пассажир не выжил в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, передала телерадиокорпорация BBC со ссылкой на авиакомпанию.

По ее информации, предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отмечается, что на борту находились граждане 33 государств. Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявил "Интерфаксу", что в посольство России в Кении пока не поступало информации о том, что россияне могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета "Eрhiopian Airlines".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]