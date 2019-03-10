Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ

Ни один пассажир не выжил в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, передала телерадиокорпорация BBC со ссылкой на авиакомпанию.
По ее информации, предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Отмечается, что на борту находились граждане 33 государств. Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявил "Интерфаксу", что в посольство России в Кении пока не поступало информации о том, что россияне могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета "Eрhiopian Airlines".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»