В Либертарианской партии сообщают о задержании 15 человек на митинге за свободный интернет в Москве

15 человек были задержаны в центре Москвы в ходе согласованного митинга против ограничений в интернете, утверждает председатель комитета Либертарианской партии Сергей Бойко.
"Были задержаны 15 человек", - сказал С.Бойко в ходе выступления со сцены.
По его словам, люди были задержаны за наличие у них воздушных шариков.
Ранее заместитель председателя партии Кирилл Самодуров сообщил "Интерфаксу" о задержании восьми человек перед началом акции.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением от правоохранительных органов о задержаниях.
Согласованный с властями Москвы митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия является незарегистрированная Либертарианская партия. Акция направлена против ограничений в интернете.
Так, в минувший четверг Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах.
Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.
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