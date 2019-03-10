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СНГ 10.03.2019 17:17

В Либертарианской партии сообщают о задержании 15 человек на митинге за свободный интернет в Москве

15 человек были задержаны в центре Москвы в ходе согласованного митинга против ограничений в интернете, утверждает председатель комитета Либертарианской партии Сергей Бойко.

"Были задержаны 15 человек", - сказал С.Бойко в ходе выступления со сцены.

По его словам, люди были задержаны за наличие у них воздушных шариков.

Ранее заместитель председателя партии Кирилл Самодуров сообщил "Интерфаксу" о задержании восьми человек перед началом акции.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением от правоохранительных органов о задержаниях.

Согласованный с властями Москвы митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия является незарегистрированная Либертарианская партия. Акция направлена против ограничений в интернете.

Так, в минувший четверг Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах.

Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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