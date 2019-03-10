Митинг против ограничений в интернете в Москве завершен

Согласованный митинг против ограничений в интернете закончился на проспекте Сахарова в Москве.
Как передает корреспондент "Интерфакса", столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения согласованной акции, на проспекте Сахарова дежурили несколько десятков сотрудников ОМОН Росгвардии и полиции.
Проход к месту сбора осуществлялся через рамки металлоискателей, участники акции пришли с плакатами, флагами политических партий и транспарантами.
"До начала акции было задержано 15 человек с шариками", - сообщил со сцены председатель комитета Либертарианский партии Сергей Бойко. "Интерфакс" пока не располагает информацией из правоохранительных органов по поводу задержаний.
На митинге выступила со своей песней группа IC3PEAK, чьи концерты в прошлом году запрещались в нескольких городах России.
Ранее мессенджер Telegram в канале служебных уведомлений сообщил о поддержке предстоящей 10 марта акции в Москве и других городах.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по Карабаху является сигналом для Еревана – МИД Азербайджана
Баку и Тегеран обсудили совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ
В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»