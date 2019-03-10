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СНГ 10.03.2019 18:24

Митинг против ограничений в интернете в Москве завершен

Согласованный митинг против ограничений в интернете закончился на проспекте Сахарова в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения согласованной акции, на проспекте Сахарова дежурили несколько десятков сотрудников ОМОН Росгвардии и полиции.

Проход к месту сбора осуществлялся через рамки металлоискателей, участники акции пришли с плакатами, флагами политических партий и транспарантами.

"До начала акции было задержано 15 человек с шариками", - сообщил со сцены председатель комитета Либертарианский партии Сергей Бойко. "Интерфакс" пока не располагает информацией из правоохранительных органов по поводу задержаний.

На митинге выступила со своей песней группа IC3PEAK, чьи концерты в прошлом году запрещались в нескольких городах России.

Ранее мессенджер Telegram в канале служебных уведомлений сообщил о поддержке предстоящей 10 марта акции в Москве и других городах.

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Тэги: МОСКВА, МИТИНГ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]