ЕС соболезнует в связи с гибелью более 150 человек в авиакатастрофе в Эфиопии

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о скорби в Евросоюзе в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, приведшей к массовой гибели людей.

"В это трудное время ЕС выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям пассажиров и членов экипажа рейса ET302", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

На борту разбившегося в воскресенье пассажирского "Боинга-737" находились 157 человек. Все они погибли.