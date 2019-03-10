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СНГ 10.03.2019 19:10

МВД Украины сообщает о задержании двоих организаторов беспорядков в Черкассах

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двух человек, подозреваемых в организации беспорядков в городе Черкассы в минувшую субботу, где произошли стычки националистов с полицией.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Украины на странице министерства в соцсети Facebook, эти люди задержаны в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В субботу представители националистических движений пришли на выступление президента Украины Петра Порошенко у дворца Дружбы народов в Черкассах и устроили беспорядки, попытавшись прорвать ряды полиции. В результате столкновения пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины, 19 были направлены в медучреждения.

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Тэги: УКРАИНА, ЧЕРКАССЫ, СТЫЧКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]