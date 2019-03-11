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Дальнее зарубежье 11.03.2019 09:01

Трамп запросит у конгресса в 2020 году более $8 млрд на возведение стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от конгресса включить в бюджет на следующий финансовый год $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщили СМИ.

На нынешний год он запрашивал $5,7 млрд, отказ конгресса привел к 35-дневному шатдауну (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования).

В сообщениях отмечается, что лидеры демократов в конгрессе уже предупредили президента, что его ждет новое поражение.

В то же время экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News заявил, что, по его мнению, Д.Трамп

"собирается остаться с планом строительства стены, с обеспечением безопасности на границе, что очень важно".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, СТЕНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]