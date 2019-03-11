Порядка 20 пассажиров автобуса похищены вооруженными людьми в Мексике

Неизвестные с оружием остановили автобус на севере Мексики и похитили 19 из 41 пассажира, сообщили местные СМИ.

Нападавшие вынудили водителя автобуса остановиться, перекрыв ему дорогу двумя автомашинами. После этого они вывели из автобуса всех пассажиров, отобрали 19 из них, погрузили в автомобили, на которых приехали, и скрылись.

Инцидент произошел в штате Тамаулипас, граничащем с американским Техасом. Он известен похищениями и пропажами людей. В настоящее время пропавшими в штате числятся около 35 тыс. человек.