Бельгия пострадала от ураганного ветра

Ураганный ветер, достигавший во многих местах Бельгии в воскресенье скорости больше 100 км в час, нанес стране существенный ущерб, нарушил движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщил телеканал RTBF.

В провинции Антверпен, где была зафиксирована скорость ветра в 121 км в час, под упавшим деревом погиб один человек.

По всей Бельгии пожарные-спасатели были в этот день перегружены работой, выезжая на вызовы по расчистке дорог и в связи с ущербом городскому хозяйству и частному жилью.

По оценке официального представителя пожарных Брюсселя, только в столице зарегистрировано около 300 вызовов, из которых значительная часть еще ожидает реакции в связи со стихией, превзошедшей оперативные возможности спасателей.