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Дальнее зарубежье 11.03.2019 09:33

Бельгия пострадала от ураганного ветра

Ураганный ветер, достигавший во многих местах Бельгии в воскресенье скорости больше 100 км в час, нанес стране существенный ущерб, нарушил движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщил телеканал RTBF.

В провинции Антверпен, где была зафиксирована скорость ветра в 121 км в час, под упавшим деревом погиб один человек.

По всей Бельгии пожарные-спасатели были в этот день перегружены работой, выезжая на вызовы по расчистке дорог и в связи с ущербом городскому хозяйству и частному жилью.

По оценке официального представителя пожарных Брюсселя, только в столице зарегистрировано около 300 вызовов, из которых значительная часть еще ожидает реакции в связи со стихией, превзошедшей оперативные возможности спасателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, УРАГАН, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]