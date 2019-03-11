Бельгия пострадала от ураганного ветра

Ураганный ветер, достигавший во многих местах Бельгии в воскресенье скорости больше 100 км в час, нанес стране существенный ущерб, нарушил движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщил телеканал RTBF.
В провинции Антверпен, где была зафиксирована скорость ветра в 121 км в час, под упавшим деревом погиб один человек.
По всей Бельгии пожарные-спасатели были в этот день перегружены работой, выезжая на вызовы по расчистке дорог и в связи с ущербом городскому хозяйству и частному жилью.
По оценке официального представителя пожарных Брюсселя, только в столице зарегистрировано около 300 вызовов, из которых значительная часть еще ожидает реакции в связи со стихией, превзошедшей оперативные возможности спасателей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»