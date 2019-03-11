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Дальнее зарубежье 11.03.2019 10:01

Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Гражданка Индонезии, обвиняемая в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, отпущена на свободу в Малайзии, сообщает CNN.

Сити Аисья покинула суд в понедельник утром и, как ожидается, будет отправлена на родину позже в этот же день, заявил ее адвокат Гуи Сун Сен.

По его словам, прокуроры отказались от своих обвинений в адрес его подзащитной. Однако причину своего решения озвучивать в суде они не стали.

Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

Посол Индонезии в Малайзии, который был в суде, поблагодарил судью и правительство Малайзии, но отказался отвечать на вопросы о будущем Сити Аисьи.

Доан Тхи Хыонг должна дать показания в понедельник.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, УБИЙСТВО, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]