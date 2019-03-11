Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Гражданка Индонезии, обвиняемая в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, отпущена на свободу в Малайзии, сообщает CNN.

Сити Аисья покинула суд в понедельник утром и, как ожидается, будет отправлена на родину позже в этот же день, заявил ее адвокат Гуи Сун Сен.

По его словам, прокуроры отказались от своих обвинений в адрес его подзащитной. Однако причину своего решения озвучивать в суде они не стали.

Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

Посол Индонезии в Малайзии, который был в суде, поблагодарил судью и правительство Малайзии, но отказался отвечать на вопросы о будущем Сити Аисьи.

Доан Тхи Хыонг должна дать показания в понедельник.