Представители США и Южной Кореи обсудят ситуацию в КНДР на фоне сообщений о возобновлении ракетных пусков в стране

Южная Корея и США поддерживают тесную связь на фоне появляющейся информации о восстановлении КНДР космодрома в Сохэ, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.
Как заявил представитель администрации президента Мун Чжэ Ина агентству во время пресс-конференции, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй Ен может провести телефонные переговоры со своим американским коллегой Джоном Болтоном в понедельник.
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал в интервью ABC, что он намерен обсудить по телефону со своим южнокорейским коллегой спутниковые снимки, которые показывают восстановительные работы на ракетном полигоне в Северной Корее.
Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что в КНДР может вестись подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску. Радио приводило данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специальной техники.
Информация по объекту в Санумдоне поступила спустя несколько дней после того, как занимающийся проблемами Северной Кореи сайт 38 North и американский Центр стратегических и международных исследований на основании спутниковой съемки сообщили, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершили свой второй саммит, проходивший 27-28 февраля во вьетнамском Ханое, без какого-либо соглашения.
Тем не менее, как заявлял ранее на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента на условиях анонимности, США продолжат добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций.
По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться от Пхеньяна объяснений, что означают восстановительные работы на космодроме в Сохэ.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в связи с этим, что он будет "очень разочарован", если эта информация подтвердится.
Тем временем Дж.Болтон в интервью телеканалу Fox News заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы.
В то же время он отметил, что Д.Трамп готов к возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Азербайджан и НАТО обсудили процедуру присоединения Баку к Системе кодификации альянса – Минобороны
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушения - Минобороны Азербайджана
Азербайджан в 2018 г экспортировал продукции АПК на $590 млн
Число нефтегазовых установок в мире достигло максимума за 4 года в феврале - Baker Hughes
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 910 млн манатов
Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ
В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
АтаБанк представил еще один новый продукт в лице Visa Signature
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»