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Дальнее зарубежье 11.03.2019 10:35

Представители США и Южной Кореи обсудят ситуацию в КНДР на фоне сообщений о возобновлении ракетных пусков в стране

Южная Корея и США поддерживают тесную связь на фоне появляющейся информации о восстановлении КНДР космодрома в Сохэ, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

Как заявил представитель администрации президента Мун Чжэ Ина агентству во время пресс-конференции, советник по национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй Ен может провести телефонные переговоры со своим американским коллегой Джоном Болтоном в понедельник.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал в интервью ABC, что он намерен обсудить по телефону со своим южнокорейским коллегой спутниковые снимки, которые показывают восстановительные работы на ракетном полигоне в Северной Корее.

Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что в КНДР может вестись подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску. Радио приводило данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специальной техники.

Информация по объекту в Санумдоне поступила спустя несколько дней после того, как занимающийся проблемами Северной Кореи сайт 38 North и американский Центр стратегических и международных исследований на основании спутниковой съемки сообщили, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершили свой второй саммит, проходивший 27-28 февраля во вьетнамском Ханое, без какого-либо соглашения.

Тем не менее, как заявлял ранее на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента на условиях анонимности, США продолжат добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций.

По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться от Пхеньяна объяснений, что означают восстановительные работы на космодроме в Сохэ.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в связи с этим, что он будет "очень разочарован", если эта информация подтвердится.

Тем временем Дж.Болтон в интервью телеканалу Fox News заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы.

В то же время он отметил, что Д.Трамп готов к возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, КОСМОДРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]