Авиационные власти Китая ввели для авиакомпаний временный запрет на использование Boeing 737 MАХ

Управление гражданской авиации КНР приостановило эксплуатацию авиакомпаниями страны самолетов Boeing-737 MАХ 8 - аналогичных разбившемуся в Эфиопии, сообщили местные СМИ.

По данным Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая, 13 авиакомпаний страны эксплуатируют в общей сложности 96 лайнеров Boeing-737 MАХ. Вместо них регулятор предложили всем авиаперевозчикам выпускать на линии Boeing 737-800.

Самолеты Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких лайнеров.

Как сообщалось, в воскресенье, 10 марта, Boeing-737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек.

В октябре 2018 года такой же самолет потерпел катастрофу в Индонезии.

Как отмечают эксперты, решение китайского Управления гражданской авиации является редкостью для отрасли: традиционная практика предполагает, что сначала подобное объявление должен сделать регулятор той страны, которая сертифицировала воздушные суда (в данном случае США). Вместе с тем скорость, с которой китайская сторона приняла меры, может заставить Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США действовать быстрее и решительнее, пишет The Wall Street Journal.

Ethiopian Airlines в понедельник объявила, что приостановила эксплуатацию всех принадлежащих ей лайнеров Boeing-737 MАХ. По состоянию на январь у эфиопского авиаперевозчика было пять таких самолетов.

С аналогичным заявлением выступила небольшая авиакомпания Cayman Airways.

Сама Boeing Co. отказалась комментировать новости о временном запрете в Китае для американских СМИ. Компания сообщила, что направит экспертов для участия в расследовании на месте крушения лайнера Ethiopian Airlines.