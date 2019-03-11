Военные Южной Кореи внимательно следят за ракетной деятельностью КНДР

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что внимательно следят за деятельностью Северной Кореи на фоне сообщений о возможной подготовке Пхеньяна к запуску ракеты или спутника.
"Мы тщательно отслеживаем и мониторим все передвижения, в том числе возможность подготовки (Севера) к запуску ракеты в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами", - сообщил агентству "Ренхап" пресс - секретарь Объединенного комитета начальников штабов, полковник Ким Чун Рак.
"Но мы не можем комментировать конкретные детали", - добавил он.
Отвечая на вопрос о намерениях Пхеньяна в связи с сообщениями об активности на космодроме в Сохэ , Ким Чун Рак отметил, что военные анализируют данную информацию " с учетом различных возможностей."
Согласно сообщениям СМИ и анализам двух американских аналитических центров, Пхеньян восстанавливает часть ракетного стартового комплекса, который частично демонтировал в прошлом году.
По мнению некоторых аналитиков, это часть переговорной тактики, проводимой КНДР после февральского саммита между Ким Чен Ыном и президентом США, который завершился без каких-либо договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи в обмен на смягчение санкций.
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