Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2019 11:19

Военные Южной Кореи внимательно следят за ракетной деятельностью КНДР

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что внимательно следят за деятельностью Северной Кореи на фоне сообщений о возможной подготовке Пхеньяна к запуску ракеты или спутника.

"Мы тщательно отслеживаем и мониторим все передвижения, в том числе возможность подготовки (Севера) к запуску ракеты в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами", - сообщил агентству "Ренхап" пресс - секретарь Объединенного комитета начальников штабов, полковник Ким Чун Рак.

"Но мы не можем комментировать конкретные детали", - добавил он.

Отвечая на вопрос о намерениях Пхеньяна в связи с сообщениями об активности на космодроме в Сохэ , Ким Чун Рак отметил, что военные анализируют данную информацию " с учетом различных возможностей."

Согласно сообщениям СМИ и анализам двух американских аналитических центров, Пхеньян восстанавливает часть ракетного стартового комплекса, который частично демонтировал в прошлом году.

По мнению некоторых аналитиков, это часть переговорной тактики, проводимой КНДР после февральского саммита между Ким Чен Ыном и президентом США, который завершился без каких-либо договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи в обмен на смягчение санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, РАКЕТЫ, ОТСЛЕЖИВАНИЕ


Похожие новости


Президент Южной Кореи уверен, что дипломатические усилия помогут достичь денуклеаризации Корейского полуострова Мун Чжэ Ин выступил за содействие диалогу между США и КНДР Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]