Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 марта ЦБА установил 1,9097 манат/1EUR (7 марта - 1,9217 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 марта установил 0,0257 манат/1RUB (7 марта - 0,0258 манат/1RUB).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»