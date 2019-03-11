Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 марта ЦБА установил 1,9097 манат/1EUR (7 марта - 1,9217 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 марта установил 0,0257 манат/1RUB (7 марта - 0,0258 манат/1RUB).

А.Мамедов