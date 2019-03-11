Февральское падение долларового экспорта КНР на 20,7% было максимальным за 3 года

Темпы изменений китайского импорта и экспорта резко ухудшились в феврале, в том числе из-за длительных празднований Нового года по лунному календарю и опасений, связанных с торговыми спорами Китая и США.

Согласно опубликованным в прошлую пятницу данным Главного таможенного управления КНР, в долларовом выражении экспорт из Китая рухнул в прошлом месяце на 20,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 года после роста на 9,1% в январе, а падение импорта усилилось с 1,5% до 5,2%.

Сокращение экспорта стало самым значительным с февраля 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 4,8%, импорта - на 1,4%, по данным TradingEconomics.

Положительное сальдо торгового баланса КНР сократилось до $4,12 млрд с $39,16 млрд в январе и оказалось самым низким с марта 2018 года, когда в Китае был зафиксирован редкий для него торговый дефицит. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя на февраль был существенно выше - $26,38 млрд.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился третий месяц подряд, с $27,3 млрд в январе до $14,72 млрд в феврале, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

В юанях обстановка также ухудшилась: экспорт обвалился на 16,6% после роста на 13,9% в январе, а импорт снизился на 0,3%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 6,6% и 6,2% соответственно.

Юаневое сальдо торгового баланса сократилось с более чем 271 млрд юаней до 34,46 млрд юаней.

Китай сократил экспорт в США в феврале на 28,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $22,67 млрд, тогда как импорт из США рухнул на 26,2%, до $7,94 млрд.

Китай в прошлом месяце увеличил объем закупок товаров в России на 5% в годовом выражении, до $4,09 млрд. Экспорт в РФ рухнул на 23,4%, до $2,75 млрд.

Поставки товаров из Китая в страны Евросоюза упали на 13,2%, в Японию - на 9,5%, в Южную Корею - на 6,9%, в Австралию - на 15,9%.

Экспорт алюминия и алюминиевой продукции из Китая упал в феврале на 7,3%, до минимума за два года, стальной продукции - на 6,8%. Кроме того, Китай сократил импорт угля в феврале на 15,6%, железной руды - на 1,4%, до минимума за 10 месяцев.