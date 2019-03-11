Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.03.2019 09:55

Азербайджан в феврале нарастил добычу нефти до 806 тыс. б/с – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в феврале 2019 года составил 806 тыс. баррелей против 793 тыс. б/с в январе текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в феврале в Азербайджане составил 806 тыс. баррелей, из которых 722 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 84 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В Минэнерго подчеркнули, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в феврале 2019 года составил 572,9 тыс. баррелей (в январе – 598 тыс.), 84 тыс. баррелей конденсата и 18 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в феврале направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Ранее со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики, советника министра Замину Алиеву сообщалось, что Азербайджан постепенно сократит добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ на 20 тыс. б/с - до 776 тыс. "Как известно, этот процесс технологичный и достижение определенного уровня происходит постепенно. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК действительно в течение 6 месяцев, поэтому проводимые мероприятия позволят снизить добычу до требуемого показателя уже в последующие месяцы", - заявила З.Алиева.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт и добычу нефти - JODI Добыча нефти с блока АЧГ в 2018г велась со 117 скважин АМОК сократила в 2018г добычу нефти с блока АЧГ на 1% США повысили прогноз нефтедобычи нефти в стране на 2019г и 2020г на 300 тыс. б/с, снизили оценку цены Brent на 2020г ОАЭ в январе выполнили обязательства по сделке ОПЕК+ Венесуэла испытывает проблемы с добычей и поставкой нефти из-за санкций США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]