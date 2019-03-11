Азербайджан в феврале нарастил добычу нефти до 806 тыс. б/с – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в феврале 2019 года составил 806 тыс. баррелей против 793 тыс. б/с в январе текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в феврале в Азербайджане составил 806 тыс. баррелей, из которых 722 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 84 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
В Минэнерго подчеркнули, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в феврале 2019 года составил 572,9 тыс. баррелей (в январе – 598 тыс.), 84 тыс. баррелей конденсата и 18 тыс. баррелей нефтепродуктов.
«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в феврале направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.
По данным Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.
Ранее со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики, советника министра Замину Алиеву сообщалось, что Азербайджан постепенно сократит добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ на 20 тыс. б/с - до 776 тыс. "Как известно, этот процесс технологичный и достижение определенного уровня происходит постепенно. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК действительно в течение 6 месяцев, поэтому проводимые мероприятия позволят снизить добычу до требуемого показателя уже в последующие месяцы", - заявила З.Алиева.
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
А.Азизов
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