ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 12 марта проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Мониторинг пройдет на территории Физулинского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя, Михаил Олару и Геннадий Петрика.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»