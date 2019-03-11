Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.03.2019 10:06

ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 12 марта проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мониторинг пройдет на территории Физулинского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя, Михаил Олару и Геннадий Петрика.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


В ЕС не видят необходимости менять формат переговоров по Карабаху Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху Переселение сирийских армян в Карабах нарушает Женевскую конвенцию - Мамедьяров Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана тормозит карабахское урегулирование – Мамедъяров Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]