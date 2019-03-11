ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 12 марта проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мониторинг пройдет на территории Физулинского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя, Михаил Олару и Геннадий Петрика.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде