Российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе - СМИ

Российская авиация бомбила позиции боевиков в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на военные источники.
"9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб... Удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима)", - сообщили в издании.
По его данным, поводом для ударов стало "нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".
Как сообщалось в бюллетене Минобороны РФ о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации, 9 марта российская сторона зафиксировала 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия, Идлиб, Хама, турецкая - 33 случая, в том числе 13 в Идлибе.
В сентябре 2018 года в Сочи на переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
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