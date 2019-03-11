Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2019 10:12

Российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе - СМИ

Российская авиация бомбила позиции боевиков в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на военные источники.

"9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб... Удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима)", - сообщили в издании.

По его данным, поводом для ударов стало "нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".

Как сообщалось в бюллетене Минобороны РФ о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации, 9 марта российская сторона зафиксировала 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия, Идлиб, Хама, турецкая - 33 случая, в том числе 13 в Идлибе.

В сентябре 2018 года в Сочи на переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, УДАР


Похожие новости


Вашингтон должен предоставить данные о гражданстве 800 боевиков, захваченных в Сирии - Лавров Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров Состав конституционного комитета Сирии почти определен, в ООН просят заменить несколько фамилий - Богданов Путин и Эрдоган через призму российско-турецких отношений обсудят ситуацию в САР - Песков Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]