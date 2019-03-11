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11.03.2019 10:14

АтаБанк представил еще один новый продукт в лице Visa Signature

Будучи партнером международной платежной системы Visa İnternational, АтаБанк впервые в Азербайджане представил новую карту Visa Signature.

Эксклюзивно изготавливаемая пластиковая карта сумела объединить в себе высокий статус и все преимущества карточек Visa. Не то что в Закавказье, но и в Юго-Восточной Европе пластиковая карта Visa Signature эмитируется в Азербайджане только ОАО «АтаБанк».

Владельцы карточек Visa Signature пользуются различными услугами и предложениями по всему миру. Таким образом глобальная служба поддержки и консьерж-сервис, медицинская и страховая поддержка, а также другие льготы и предложения придадут особый статус владельцу и его близким, где бы они не находились.

Приобретите эксклюзивную карту, которой еще нет ни у кого из вашего окружения, и насладитесь комфортом пользования.

Закажите в АтаБанк-е карту Visa Signature, чтобы быть на шаг впереди в каждый момент жизни. Вы откроете для себя дверь в мир премиальных карточек Visa http://www.visapremium.com .

Пользователи WhatsApp могут написать на номер банка050 9999136и получить подробную информацию о Visa Signature и прочих пластиковых картах.

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

https://youtu.be/m7gYzQbO5UY

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]