АтаБанк представил еще один новый продукт в лице Visa Signature

Будучи партнером международной платежной системы Visa İnternational, АтаБанк впервые в Азербайджане представил новую карту Visa Signature.
Эксклюзивно изготавливаемая пластиковая карта сумела объединить в себе высокий статус и все преимущества карточек Visa. Не то что в Закавказье, но и в Юго-Восточной Европе пластиковая карта Visa Signature эмитируется в Азербайджане только ОАО «АтаБанк».
Владельцы карточек Visa Signature пользуются различными услугами и предложениями по всему миру. Таким образом глобальная служба поддержки и консьерж-сервис, медицинская и страховая поддержка, а также другие льготы и предложения придадут особый статус владельцу и его близким, где бы они не находились.
Приобретите эксклюзивную карту, которой еще нет ни у кого из вашего окружения, и насладитесь комфортом пользования.
Закажите в АтаБанк-е карту Visa Signature, чтобы быть на шаг впереди в каждый момент жизни. Вы откроете для себя дверь в мир премиальных карточек Visa http://www.visapremium.com .
Пользователи WhatsApp могут написать на номер банка050 9999136и получить подробную информацию о Visa Signature и прочих пластиковых картах.
Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
Азербайджан и НАТО обсудили процедуру присоединения Баку к Системе кодификации альянса – Минобороны
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушения - Минобороны Азербайджана
Азербайджан в 2018 г экспортировал продукции АПК на $590 млн
Число нефтегазовых установок в мире достигло максимума за 4 года в феврале - Baker Hughes
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 910 млн манатов
Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ
В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Тереза Мэй потеряла поддержку большей части собственного правительства - газета
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737-8 после авиакатастрофы
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»