Производители АПК в Азербайджане в 2018г получили субсидий на 108 млн манатов

Производители сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в 2018 году получили субсидий в размере 107,7 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Из этой суммы 85,2 млн манатов субсидий выделены на закупку топлива, моторных масел, посев пшеницы и выращивание саженцев, повторный посев.
Производители хлопка, табака и сахарной свеклы получили субсидий в 22,5 млн манатов.
Кроме этого, в 2018 году производители тутового шелкопряда (498,1 тонн) получили субсидий на 2,5 млн манатов, пчеловоды – 2,7 млн манато, за выведение 69,6 тыс. телят посредством искусственного оплодотворения размер субсидий составил 6,96 млн манатов.
В правительстве также сообщили, что на продажу производителям АПК минеральных удобрений и пестицидов по льготным ценам направлено 108 млн манатов.
В целом, в 2018 году на обеспечение продовольственной безопасности из госбюджета Азербайджана было выделено 296,6 млн манатов.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и НАТО обсудили процедуру присоединения Баку к Системе кодификации альянса – Минобороны
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушения - Минобороны Азербайджана
Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ
В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Тереза Мэй потеряла поддержку большей части собственного правительства - газета
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737-8 после авиакатастрофы
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
АтаБанк представил еще один новый продукт в лице Visa Signature
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»