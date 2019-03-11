Производители АПК в Азербайджане в 2018г получили субсидий на 108 млн манатов

Производители сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в 2018 году получили субсидий в размере 107,7 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Из этой суммы 85,2 млн манатов субсидий выделены на закупку топлива, моторных масел, посев пшеницы и выращивание саженцев, повторный посев.

Производители хлопка, табака и сахарной свеклы получили субсидий в 22,5 млн манатов.

Кроме этого, в 2018 году производители тутового шелкопряда (498,1 тонн) получили субсидий на 2,5 млн манатов, пчеловоды – 2,7 млн манато, за выведение 69,6 тыс. телят посредством искусственного оплодотворения размер субсидий составил 6,96 млн манатов.

В правительстве также сообщили, что на продажу производителям АПК минеральных удобрений и пестицидов по льготным ценам направлено 108 млн манатов.

В целом, в 2018 году на обеспечение продовольственной безопасности из госбюджета Азербайджана было выделено 296,6 млн манатов.

Б.Рустамбеков