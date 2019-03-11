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АПК 11.03.2019 10:46

Производители АПК в Азербайджане в 2018г получили субсидий на 108 млн манатов

Производители сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в 2018 году получили субсидий в размере 107,7 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Из этой суммы 85,2 млн манатов субсидий выделены на закупку топлива, моторных масел, посев пшеницы и выращивание саженцев, повторный посев.

Производители хлопка, табака и сахарной свеклы получили субсидий в 22,5 млн манатов.

Кроме этого, в 2018 году производители тутового шелкопряда (498,1 тонн) получили субсидий на 2,5 млн манатов, пчеловоды – 2,7 млн манато, за выведение 69,6 тыс. телят посредством искусственного оплодотворения размер субсидий составил 6,96 млн манатов.

В правительстве также сообщили, что на продажу производителям АПК минеральных удобрений и пестицидов по льготным ценам направлено 108 млн манатов.

В целом, в 2018 году на обеспечение продовольственной безопасности из госбюджета Азербайджана было выделено 296,6 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]