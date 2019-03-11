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Дальнее зарубежье 11.03.2019 11:47

Президент Эстонии едет в США обсуждать вопросы безопасности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в понедельник с рабочим визитом в США, где намерена обсудить планы непостоянного членства в СБ ООН в 2020-2021 годах, вопросы безопасности и союзнических отношений с Вашингтоном, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии главы государства.

"Союзнические отношения Эстонии с США есть и будут основой нашей политики безопасности, как в двусторонних связях, так и в рамках сотрудничества в НАТО. От сильных, строящихся на общих ценностях трансатлантических отношений, выигрывают как Эстония, Европа в целом, так и США" - заявил советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

Президент Эстонии в Вашингтоне встретится с сенаторами, со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), с членами Конгресса, примет участие в дискуссии экспертов фонда Heritage Foundation, выступит с речью на тему безопасности и трансатлантических отношений в палате Брукингс.

Кроме того, К.Кальюлайд встретится с лидерами ряда государств и аккредитованными при ООН послами, выступит с публичными лекциями, а также примет участие в работе комиссии ООН по статусу женщин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]