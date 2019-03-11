Президент Эстонии едет в США обсуждать вопросы безопасности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в понедельник с рабочим визитом в США, где намерена обсудить планы непостоянного членства в СБ ООН в 2020-2021 годах, вопросы безопасности и союзнических отношений с Вашингтоном, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии главы государства.

"Союзнические отношения Эстонии с США есть и будут основой нашей политики безопасности, как в двусторонних связях, так и в рамках сотрудничества в НАТО. От сильных, строящихся на общих ценностях трансатлантических отношений, выигрывают как Эстония, Европа в целом, так и США" - заявил советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

Президент Эстонии в Вашингтоне встретится с сенаторами, со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), с членами Конгресса, примет участие в дискуссии экспертов фонда Heritage Foundation, выступит с речью на тему безопасности и трансатлантических отношений в палате Брукингс.

Кроме того, К.Кальюлайд встретится с лидерами ряда государств и аккредитованными при ООН послами, выступит с публичными лекциями, а также примет участие в работе комиссии ООН по статусу женщин.