Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737-8 после авиакатастрофы

Авиакомпания Ethiopian Airlines временно отказалась от использования своих самолетов Boeing 737-8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек.
"Несмотря на то, что нам неизвестны причины крушения, нам пришлось принять решение приостановить полеты этого типа самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности", - написала авиакомпания в своем аккаунте в Twitter.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Никто из находившихся на борту не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.
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