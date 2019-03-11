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Дальнее зарубежье 11.03.2019 12:04

Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737-8 после авиакатастрофы

Авиакомпания Ethiopian Airlines временно отказалась от использования своих самолетов Boeing 737-8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек.

"Несмотря на то, что нам неизвестны причины крушения, нам пришлось принять решение приостановить полеты этого типа самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности", - написала авиакомпания в своем аккаунте в Twitter.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Никто из находившихся на борту не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, САМОЛЕТЫ, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]