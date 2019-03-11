Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.03.2019 11:09

Рухани впервые прибыл в Ирак с официальным визитом

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник начал первый официальный визит в Ирак, сообщают иранские СМИ.

Х.Рухани прибыл в Багдад по приглашению президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра Адиля Абдула-Махди. В ходе визита, который продлится три дня, также ожидается встреча Х.Рухани с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани.

Ранее, перед вылетом в Ирак, Х.Рухани выразил надежду на то, что во время его визита официальные лица двух стран проведут плодотворные встречи по вопросам торговли, здравоохранения, транспорта, туризма.

"Отношения между Ираном и Ираком носят особенный характер", - цитирует агентство "Мехр" слова президента, сказанные в Международном аэропорту "Мехрабад".

По словам Х.Рухани, объем экономического сотрудничества между Багдадом и Тегераном составляет $12 млрд, однако страны могут легко нарастить его в ближайшие годы до $20 млрд.

Он упомянул о планах побывать в святых местах в городах Кербела и Эн-Наджаф.

Также президент заявил, что отношения между Ираком и США несопоставимы с отношениями между Ираком и Ираном.

"Соединенные Штаты ненавидят в регионе. Никто не может забыть о бомбах, которые бросала Америка на Ирак, Сирию и другие страны региона", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАК, ВИЗИТ


Похожие новости


Рухани: Сотрудничество Москвы и Тегерана движется к стратегическому, взаимодейстие по Сирии - успешное Иран продолжит укреплять военную мощь и развивать ракетные технологии - Рухани Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет успешным и в будущем - Алиев Иран столкнулся с самой сложной за 40 лет экономической ситуацией - Рухани Рухани поедет в Турцию по приглашению Эрдогана Президент Ирана назвал Израиль "раковой опухолью", которую создал Запад

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]