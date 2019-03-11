Банки в Азербайджане увеличили в январе число банкоматов на 0,3%, сократили число pos-терминалов на 0,2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 февраля 2019 года составляет 2,51 тыс. единиц, что на 0,3% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 февраля 2019 года в Баку установлено 1,333 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 0,3%), в регионах – 1,177 тыс. банкомат (рост на 0,3%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 февраля 2019 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 65,975 тыс. единиц, что на 0,2% меньше показателя на конец 2018 года.

При этом в Баку установлено 38,91 тыс. POS-терминалов (спад на 0,1%), в регионах – 27,065 тыс. (спад на 0,3%).

В объектах розничной торговли установлено 64,553 тыс. или 97,8% всех POS-терминалов.

А.Мамедов