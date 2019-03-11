ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 910 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«Центробанк 11 марта провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 909,8 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона осталась на уровне 7,26%», - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»