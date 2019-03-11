Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 11.03.2019 11:36

ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 910 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Центробанк 11 марта провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 909,8 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона осталась на уровне 7,26%», - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТ


Похожие новости


Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе ЦБ Азербайджана планирует 11 марта на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 1 млрд манатов ЦБ Азербайджана планирует 4 марта на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]