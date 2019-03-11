Азербайджан и НАТО обсудили процедуру присоединения Баку к Системе кодификации альянса – Минобороны

Баку и Брюссель обсудили присоединение Азербайджана к Системе кодификации (СК) НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В министерстве обороны состоялась ознакомительная встреча с целью присоединения Азербайджана к СК НАТО. В ходе встречи, в которой участвовали представители Минобороны и других соответствующих структур Азербайджана, стороны обсудили пользу системы, процедуру присоединения и другие вопросы»,- говорится в сообщении.
Представители Агентства поддержки НАТО представили подробную информацию об СК и провели презентацию системы.
СК используются в НАТО для условного обозначения и классификации изделий сложной военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника. Они используются для унификации иноязычных (для стран НАТО) наименований и замены действительного названия, которое могло оставаться неизвестным для военных НАТО на протяжении долгого времени.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»