Азербайджан в 2018 г экспортировал продукции АПК на $590 млн

Азербайджан в 2018 году увеличил экспорт продукции АПК на 23,9% - до $589,6 млн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2018 году Азербайджан экспортировал продукции АПК на сумму $589,6 млн, что на 23,9% больше чем в 2017 году. Наибольший объем экспорта пришелся на томаты, которых экспортировано на $177 млн», - отметили в правительстве.
В целом, в 2018 году экспортировано овощей и фруктов на сумму $559,6 млн, хлопкового волокна – $80,5 млн, хлопковой пряжи – $23,7 млн.
Как сообщалось, Азербайджан в 2018 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 689 млн, что на 10% превышает показатель 2017 года.
За прошлый год в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $177,4 млн (рост на 17% по сравнению с 2017г), золото - $118 млн (спад на 5,9%), хурму – $114,5 млн (рост на 25,9%), очищенные орехи - $93,5 млн (спад на18,3%), хлопок сырец – $79,5 млн (в 2,44 раза), полиэтилен - $68,6 млн (спад на 1,3%), электроэнергию – $65,6 млн (рост на 28,6%), необработанный алюминий - $48,6 (рост в 2,1 раза).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»