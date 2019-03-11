Содокладчики ПАСЕ на этой неделе посетят Армению

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении посетят Ереван на этой неделе в рамках оценки выполнения обязательств, взятых республикой перед организацией.

"Содокладчики Юлия Левечкина (Украина) и Андрей Ширцель (Словения) посетит Армению 12-14 марта. Ключевыми вопросами переговоров станут внутриполитическое развитие и приоритеты нового правительства Армении, демократические и социальные реформы", - написал на своей странице в Facebook руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

Содокладчики встретятся с президентом Армении, председателем парламента, премьер-министром страны. В Ереване также состоятся встречи представителей ПАСЕ с главами МИД, Минюста, Минтруда Армении, генеральным прокурором, омбудсменом, главой Специальной следственной службы, сообщил Э.Марукян.