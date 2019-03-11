Генсек ОБСЕ считает нарушением введенный Украиной запрет россиянам быть наблюдателями на выборах

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) выразил озабоченность в связи с запретом гражданам России быть официальными наблюдателями на предстоящих президентских выборах на Украине.

"Я разделяю сожаление и озабоченность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), потому что не следовать строго методологии наблюдения не очень хорошо", - сказал генсек организации в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он заверил, что "в данных обстоятельствах" ОБСЕ "сделает все от нее зависящее". "Конечно, будет одно государство-участник (Россия - член ОБСЕ), которое будет особенно критиковать тот факт, что российских наблюдателей нет. В настоящее время я воздержусь от дальнейшего комментария. Много было сказано, и теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы создать условия, которые позволят провести свободные и справедливые выборы", - заявил Т.Гремингер.

"В настоящее время наиболее важным мероприятием ОБСЕ в отношении выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет, и мы хотим сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми", - подчеркнул собеседник агентства.

7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах на Украине.

В то же время, 11 февраля спикер БДИПЧ Томас Раймер заявил, что приглашение участвовать в наблюдательной миссии направлено всем государствам-членам ОБСЕ. "БДИПЧ придерживается той же устоявшейся практики и методологии для президентских выборов в Украине, что и для всех других миссий по наблюдению за выборами. В связи с этим мы направим приглашение всем 56 государствам-участникам ОБСЕ за тем, чтобы предоставили краткосрочных наблюдателей для миссии", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь министерство иностранных дел России заявило, что Москва направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным 12 февраля приглашением.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта.