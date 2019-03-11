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Дальнее зарубежье 11.03.2019 15:12

Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления шенгенской визы

Испания увеличила на 15 евро сумму необходимого финобеспечения для оформления шенгенской визы в 2019 году, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник.

"В визовых центрах Испании в этом году увеличилась минимальная сумма финобеспечения для подачи документов на визу: вместо 75 евро заявителям необходимо подтвердить на своем счету уже 90 евро на человека на каждый день поездки (и не менее 810 евро на поездку в целом). Новые правила распространяются на всех заявителей, включая несовершеннолетних", - рассказали в АТОР.

В ассоциации уточнили, что сумма финобеспечения была увеличена в связи с повышением минимальной зарплаты в стране (SMI) до 900 евро, а по закону суточная норма финансового обеспечения на одного иностранного туриста в день должна составлять не менее 10% от SMI.

Также в АТОР напомнили, что размер минимальной суммы, которую должен при себе иметь любой иностранец при пересечении внешней границы Шенгенского пространства, определяется каждой страной-членом самостоятельно.

"В частности, при путешествии в Италию на 6-11 дней гражданам РФ потребуется не менее 44,93 евро на каждый день поездки при путешествии в одиночку и не менее 26,33 евро при поездке в группе от двух человек. Минимальная сумма, которой в Италии должен обладать российский турист при поездке на срок от 1 до 5 дней, составляет 269,6 евро (поездка в одиночку) и 212,81 евро - при путешествии с группой", - рассказали в ассоциации.

В Латвии иностранцу требуется не менее 14 евро на каждый день пребывания при нахождении в стране не более 30 дней. Увеличивать эту сумму в Латвии пока не планируют. "В Финляндии от туристов требуют около 30 евро на день пребывания в дополнение к оплаченному месту проживания и обратному билету. О повышении пока также речь не идет", - сообщили в АТОР.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ, ШЕНГЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]