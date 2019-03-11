Основатель движения "Талибан" мулла Омар несколько лет жил в шаговой доступности от американских баз в Афганистане, говорится в книге нидерландского журналиста Бетте Дама "В поисках врага".
В 2001 году после теракта 11 сентября США объявили награду за голову муллы Омара, который постарался скрыться. При этом американские и афганские власти полагали, что он уехал в Пакистан, в то время как он жил в афганской провинции Забуль в нескольких километрах от одной из крупнейших американских баз в стране, где и умер в 2013 году.
Журналист Б.Дам на протяжении пяти лет изучал биографию основателя "Талибана".
Значительная часть книги основана на рассказах бывшего телохранителя муллы Омара Джаббара Омари, который защищал основателя движения и помогал ему прятаться после того, как режим талибов в Афганистане был свергнут.
Представители афганского правительства со своей стороны отвергли информацию, представленную в книге.
"У нас есть достоверные свидетельства, указывающие на то, что он жил и умер в Пакистане", - заявили в администрации президента Афганистана.
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