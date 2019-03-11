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Дальнее зарубежье 11.03.2019 15:42

Основатель движения "Талибан" жил рядом с американской базой - биограф

Основатель движения "Талибан" мулла Омар несколько лет жил в шаговой доступности от американских баз в Афганистане, говорится в книге нидерландского журналиста Бетте Дама "В поисках врага".

В 2001 году после теракта 11 сентября США объявили награду за голову муллы Омара, который постарался скрыться. При этом американские и афганские власти полагали, что он уехал в Пакистан, в то время как он жил в афганской провинции Забуль в нескольких километрах от одной из крупнейших американских баз в стране, где и умер в 2013 году.

Журналист Б.Дам на протяжении пяти лет изучал биографию основателя "Талибана".

Значительная часть книги основана на рассказах бывшего телохранителя муллы Омара Джаббара Омари, который защищал основателя движения и помогал ему прятаться после того, как режим талибов в Афганистане был свергнут.

Представители афганского правительства со своей стороны отвергли информацию, представленную в книге.

"У нас есть достоверные свидетельства, указывающие на то, что он жил и умер в Пакистане", - заявили в администрации президента Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОСНОВАТЕЛЬ, БИОГРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]