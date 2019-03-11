MBNP ограничила лицензию СК AXA MBASK из-за нарушения закона при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензию на деятельность страховой компании "AXA MBASK", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"AXA MBASK лишена возможности оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.

Регулятор принял решение в связи с тем, что страховая компания нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. «Решение об ограничении лицензии будет действовать, пока компания не устранит недостатки в своей работе», - подчеркнули в палате.

Страховая компания «AXA Mbask» создана в 1992 году, и входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). Уставный капитал компании равен 19 млн 733,738 тыс. манатов.

А.Мамедов