В выполнении Минских договоренностей наступил застой - генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) считает, что у всех участников-подписантов Минских соглашений нет политической воли для их реализации.
"У всех сторон-подписантов нет достаточной воли для реализации различных мер - мер, связанных с безопасностью, мер политического характера. Нормандская четверка (Франция, Германия, Украина и Россия) какое-то время давала толчок реализации этих мер, но сейчас этого уже нет. Я думаю, что между Нормандской четверкой нет достаточного согласия. Сейчас мы наблюдаем застой в выполнении Минских договоренностей, и все стороны в этом обвиняют друг друга", - заявил генсек ОБСЕ в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
В связи с этим Т.Гремингер высказался за восстановления доверия путем реализации конкретных мер.
"Им необходимо начать восстанавливать некоторое доверие и уверенность путем реализации очень конкретных мер по укреплению доверия вдоль линии соприкосновения. Очевидно, что в какой-то момент также необходимо добиться прогресса в выполнении политических аспектов Минских соглашений", - полагает собеседник агентства.
Говоря о своем видении, что именно является причиной отсутствия воли для выполнения Минских договоренностей, Т.Гремингер сказал, что "между Украиной и Россией существует глубокий дефицит доверия".
"Я думаю, что до тех пор, пока не будет улучшений в двусторонних отношениях, будет очень и очень трудно добиться прогресса в реализации Минска, решать другие вопросы, связанные с Керченским проливом, Азовским морем. Я думаю, что мы, как международная организация, можем предложить наши инструменты и услуги по упрощению формальностей, но пока нет желания улучшить отношения, начать настоящий диалог между руководством двух стран, я думаю, что это будет очень сложно", - отметил генсек ОБСЕ.
Т.Гремингер считает, что есть план для разрешения ситуации на Донбассе, и это - Минские договоренности. "Я знаю, что его выполнение требует больших усилий, но у нас есть хоть что-то, но для этого необходимо, чтобы политическое руководство вновь приняло участие в подлинном диалоге", - подчеркнул он.
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