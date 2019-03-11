Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0257 GBR   2.2063 TRY   0.3124

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.07 -0.59 Brent 65.74 -0.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2019 16:18

МАК предложил свою помощь в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов направить экспертов для участия в расследовании катастрофы "Боинга" под Аддис-Абебой, унесшей в числе прочих жизни троих россиян.

"МАК как международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, признанный в мире и имеющий опыт международного расследования, готов, при необходимости, принять участие в расследовании для установления причин этой авиакатастрофы и разработке мер по предотвращению подобных трагедий в будущем", - говорится в сообщении на сайте организации.

В МАК выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

"МАК с чувством глубокой скорби воспринял весть о катастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, в которой погибли 157 человек из 35 государств. Эта жуткая трагедия болью отозвалась в сердцах авиаторов всех стан мира. Скорбим вместе с мировым авиационным сообществом и выражаем родным и близким погибших слова солидарности и сострадания", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. Среди погибших - трое россиян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭФИОПИЯ, МАК, ПОМОЩЬ


Похожие новости


МИД РФ осудил теракт в Аддис-Абебе, который власти Эфиопии расценивают как покушение на премьер-министра Лавров провел переговоры с президентом и премьером Эфиопии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]