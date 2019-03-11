МАК предложил свою помощь в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов направить экспертов для участия в расследовании катастрофы "Боинга" под Аддис-Абебой, унесшей в числе прочих жизни троих россиян.

"МАК как международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, признанный в мире и имеющий опыт международного расследования, готов, при необходимости, принять участие в расследовании для установления причин этой авиакатастрофы и разработке мер по предотвращению подобных трагедий в будущем", - говорится в сообщении на сайте организации.

В МАК выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

"МАК с чувством глубокой скорби воспринял весть о катастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, в которой погибли 157 человек из 35 государств. Эта жуткая трагедия болью отозвалась в сердцах авиаторов всех стан мира. Скорбим вместе с мировым авиационным сообществом и выражаем родным и близким погибших слова солидарности и сострадания", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. Среди погибших - трое россиян.