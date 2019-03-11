МАК предложил свою помощь в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов направить экспертов для участия в расследовании катастрофы "Боинга" под Аддис-Абебой, унесшей в числе прочих жизни троих россиян.
"МАК как международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, признанный в мире и имеющий опыт международного расследования, готов, при необходимости, принять участие в расследовании для установления причин этой авиакатастрофы и разработке мер по предотвращению подобных трагедий в будущем", - говорится в сообщении на сайте организации.
В МАК выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.
"МАК с чувством глубокой скорби воспринял весть о катастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, в которой погибли 157 человек из 35 государств. Эта жуткая трагедия болью отозвалась в сердцах авиаторов всех стан мира. Скорбим вместе с мировым авиационным сообществом и выражаем родным и близким погибших слова солидарности и сострадания", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. Среди погибших - трое россиян.
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Газпром нефть в Москве снизила цену на 92-й бензин на 44 коп., Shell - на 14 коп
Нью-Йорк и Лондон остаются главными финцентрами мира, Москва упала с 83-го на 88-е место - Z/Yen
Низкая банковская конкуренция в Азербайджане ограничивает доступ МСП к финансам – МВФ
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев повысил зарплаты работникам театров и концертных предприятий
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»