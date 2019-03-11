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АПК 11.03.2019 14:27

Уровень самообеспечения мясом в 2018г в Азербайджане составил 83%

Уровень самообеспечения мясом и мясной продукции в Азербайджане по итогам 2018 года составил 82,7%, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Самобоеспечение мясом и мясной продукцией по итогам 2018 года в стране составило 82,7%. По другим основным продуктам питания, таким как картофель самообеспечение находится на уровне 92,5%, сливочное масло – 71,1%, рыба и рыбная продукция – 87,8%, молока и молочная продукция – 86,7%, сахар – 81,2%, мука - 95,9%, бахчевые культуры – 99,7%, маргарин – 98,8%», - отметили в правительстве.

В то же время, объем производства некоторых продуктов превышает объемы внутреннего потребления. Так в 2018 году производство яиц превысило потребление на 1,5%, овощей – 13,8%, фруктов и ягод – 23,1%, соли – 3,1%.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев определил ряд задач для сектора АПК на период до конца 2023 года. «Например, за последние 15 лет мы смогли увеличить объемы производства мяса с 196 тыс. тонн до 326 тыс. тонн в 2018 году. В течение ближайших пяти лет производство мяса должно увеличиться на 15%», - сказал президент.

По его словам, производство молока в 2018 году составило 2 млн тонн, в течение предстоящих пяти лет производство должно увеличиться на 15-20%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САМООБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОДУКТЫ, ПИТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]