Уровень самообеспечения мясом в 2018г в Азербайджане составил 83%

Уровень самообеспечения мясом и мясной продукции в Азербайджане по итогам 2018 года составил 82,7%, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Самобоеспечение мясом и мясной продукцией по итогам 2018 года в стране составило 82,7%. По другим основным продуктам питания, таким как картофель самообеспечение находится на уровне 92,5%, сливочное масло – 71,1%, рыба и рыбная продукция – 87,8%, молока и молочная продукция – 86,7%, сахар – 81,2%, мука - 95,9%, бахчевые культуры – 99,7%, маргарин – 98,8%», - отметили в правительстве.
В то же время, объем производства некоторых продуктов превышает объемы внутреннего потребления. Так в 2018 году производство яиц превысило потребление на 1,5%, овощей – 13,8%, фруктов и ягод – 23,1%, соли – 3,1%.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев определил ряд задач для сектора АПК на период до конца 2023 года. «Например, за последние 15 лет мы смогли увеличить объемы производства мяса с 196 тыс. тонн до 326 тыс. тонн в 2018 году. В течение ближайших пяти лет производство мяса должно увеличиться на 15%», - сказал президент.
По его словам, производство молока в 2018 году составило 2 млн тонн, в течение предстоящих пяти лет производство должно увеличиться на 15-20%.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев повысил зарплаты работникам театров и концертных предприятий
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
В Совете Европы призвали Россию искоренить пытки заключенных на Северном Кавказе
Всеафганская ассамблея в конце апреля рассмотрит вопросы мира в стране
Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»