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СНГ 11.03.2019 16:43

Явка на выборах президента Украины может превысить 80% - опрос

Голосовать на выборах президента Украины 31 марта однозначно намерены 72% опрошенных граждан страны, еще 11% скорее всего будут участвовать в выборах, 4% скорее не намерены и 9% точно не намерены голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

74% украинцев готовы пожертвовать отдыхом ради того, чтобы проголосовать, при этом 16% - противоположного мнения и скорее проведут время со своими друзьями и не пойдут на выборы. Последних больше всего среди молодежи (18-25 лет - 34%, 26-35 лет - 23%), тех, кто будет голосовать впервые (30%) и редко участвует в выборах (45%).

Среди субъектов избирательного процесса наивысшим уровнем доверия пользуются международные наблюдатели (71%). Наблюдателям от общественных организаций, правоохранителям, членам участковых избирательных комиссий, социологам, которые проводят экзит-поллы, доверяют почти 2/3 опрошенных. Наблюдателям от кандидатов доверяют 58%, Центральной избирательной комиссии Украины - 49% (не доверяют - 38%).

Опрос был проведен с 1 по 7 марта 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ЯВКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]