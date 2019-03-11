Инфляция в Азербайджане в феврале составила 0,6%, среднегодовая ускорилась до 1,9%

Инфляция в Азербайджане в феврале 2019 года составила 0,6% против роста цен на 0,2% в январе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в феврале 2019 года составила 0,6%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 1,1%, на непродовольственные товары – на 0,1%, тарифы на услуги населению - на 0,2%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец февраля составила 1,9% (на конец января 2019 года – 1,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец февраля составила 1%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 3,5%.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»