UBOC отбирает поставщика жилблока и вертолетной площадки в рамках разработки блока Умид-Бабек на Каспии

Операционная компания Umid Babek Operating Company (UBOC) отбирает поставщика жилого блока и вертолетной площадки в рамках разработки блока месторождений Умид-Бабек на Каспии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Стоимость участия в тендере – 25,5 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 14:00 19 апреля. Тендерная процедура состоится в тот же день.
Победитель тендера должен выполнить контракт в течение 14 месяцев.
Телефон для справок: (+994 12) 521 15 54 (внут. 27346), моб: (+994 50) 655 45 45, (+994 50) 658 45 45. Контактное лицо: Нурлан Джабраилов.
Umid Babek Operating Company занимается разработкой блока месторождений Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.
Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.
Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»