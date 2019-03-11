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ТЭК 11.03.2019 14:49

UBOC отбирает поставщика жилблока и вертолетной площадки в рамках разработки блока Умид-Бабек на Каспии

Операционная компания Umid Babek Operating Company (UBOC) отбирает поставщика жилого блока и вертолетной площадки в рамках разработки блока месторождений Умид-Бабек на Каспии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Стоимость участия в тендере – 25,5 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 14:00 19 апреля. Тендерная процедура состоится в тот же день.

Победитель тендера должен выполнить контракт в течение 14 месяцев.

Телефон для справок: (+994 12) 521 15 54 (внут. 27346), моб: (+994 50) 655 45 45, (+994 50) 658 45 45. Контактное лицо: Нурлан Джабраилов.

Umid Babek Operating Company занимается разработкой блока месторождений Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: UBOC, ПОСТАВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]