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Регион 11.03.2019 14:56

США в заявлениях о приобретении Анкарой С-400 выходят за рамки допустимого, считают в правящей партии Турции

Пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что США заходят слишком далеко со своими комментариями по вопросу о приобретении Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Заявления по ЗРС С-400 вышли за пределы разумного. Звучат безрассудные заявления по пересмотру участия Турции в программе самолетов пятого поколения F-35", сказал О.Челик на пресс-конференции.

Он отметил, что у Турции не было другого выбора, кроме как приобрести систему С-400 для защиты своего воздушного пространства. По его словам, Турция решила закупить российские ЗРС после того, как США не ответили на просьбы Анкары продать системы ПРО "Пэтриот" на фоне возросших угроз безопасности страны из-за ситуации в Сирии.

"Союзники по НАТО должны были поддержать Турцию, воздушное пространство которой стало уязвимым", - цитируют слова О.Челика турецкие СМИ.

Он при этом отметил, что США в прошлом не выступали против покупки ракетных систем российского производства другими членами НАТО.

"Почему они нормально относятся к тому, что Греция имеет на вооружении С-300?" - сказал О.Челик, напомнив, что Болгария и Словакия, которые являются государствами-членами НАТО, также обладают С-300.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских ЗРС С-400.

Со своей стороны представитель Пентагона Чарльз Саммерс заявлял, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400.

В свою очередь командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил на прошлой неделе в Конгрессе США, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]