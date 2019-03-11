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Спорт 11.03.2019 17:02

Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

Голландский специалист Луи ван Гал заявил, что завершает карьеру футбольного тренера.

"Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня на работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне больше 65. Я не могу продолжать", - приводит слова Л.ван Гала AS.

"Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она счастлива", - отметил тренер.

67-летний Л.ван Гал работал в ряде европейских клубов, а также в сборной Голландии. Вместе с амстердамским "Аяксом" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Голландии, один раз - Кубок Голландии. Также он добился успехов с "Аяксом" на международной арене, по разу выиграв с клубом Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Кроме того, "Барселону" он дважды приводил к выигрышу чемпионата Испании, по разу - Кубка Испании и Суперкубка УЕФА; с АЗ один раз выиграл чемпионат Голландии; с "Баварией" по разу - чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии; с "Манчестер Юнайтед" он стал обладателем Кубка Англии. Сборную Голландии он привел к бронзе чемпионата мира.

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Тэги: ГОЛЛАНДИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, КАРЬЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]