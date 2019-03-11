Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

Голландский специалист Луи ван Гал заявил, что завершает карьеру футбольного тренера.
"Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня на работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне больше 65. Я не могу продолжать", - приводит слова Л.ван Гала AS.
"Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она счастлива", - отметил тренер.
67-летний Л.ван Гал работал в ряде европейских клубов, а также в сборной Голландии. Вместе с амстердамским "Аяксом" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Голландии, один раз - Кубок Голландии. Также он добился успехов с "Аяксом" на международной арене, по разу выиграв с клубом Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Кроме того, "Барселону" он дважды приводил к выигрышу чемпионата Испании, по разу - Кубка Испании и Суперкубка УЕФА; с АЗ один раз выиграл чемпионат Голландии; с "Баварией" по разу - чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии; с "Манчестер Юнайтед" он стал обладателем Кубка Англии. Сборную Голландии он привел к бронзе чемпионата мира.
Президент Азербайджана соболезнует в связи с катастрофой самолета Ethiopian Airlines
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Индии в Азербайджане
Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже
Газпром нефть в Москве снизила цену на 92-й бензин на 44 коп., Shell - на 14 коп
Нью-Йорк и Лондон остаются главными финцентрами мира, Москва упала с 83-го на 88-е место - Z/Yen
Низкая банковская конкуренция в Азербайджане ограничивает доступ МСП к финансам – МВФ
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
В Совете Европы призвали Россию искоренить пытки заключенных на Северном Кавказе
Всеафганская ассамблея в конце апреля рассмотрит вопросы мира в стране
Полиция Индии заявила об устранении организатора февральского теракта в Кашмире
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»