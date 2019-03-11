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Регион 11.03.2019 17:16

Визит Лаврова в Турцию перенесен на 18 марта по договоренности с Анкарой

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию перенесён с 12 на 18 марта, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

"В связи с изменением рабочего графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова сообщаем о переносе даты его анонсированного рабочего визита в Турецкую Республику (г.Анталья) для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран, по договорённости с турецкой стороной, с 12 на 18 марта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]