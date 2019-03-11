Визит Лаврова в Турцию перенесен на 18 марта по договоренности с Анкарой

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию перенесён с 12 на 18 марта, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

"В связи с изменением рабочего графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова сообщаем о переносе даты его анонсированного рабочего визита в Турецкую Республику (г.Анталья) для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран, по договорённости с турецкой стороной, с 12 на 18 марта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.