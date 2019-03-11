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Это интересно 11.03.2019 15:10

"Капитан Марвел" собрал $153 млн в прошлый уик-энд и возглавил американский прокат

Кассовые сборы фильма "Капитан Марвел" в Северной Америке составили $153 млн, благодаря чему картина стала лидером проката с большим отрывом, по данным сайта Box Office Mojo.

Сборы 21-й картины по комиксам вселенной Marvel в мире в целом составили $455 млн, включая $89,3 млн в Китае и $9,8 млн в России.

Второе место в североамериканском прокате занял мультфильм "Как приручить дракона 3" с показателем $14,7 млн, третье - комедия "Мэдея на похоронах" ($12 млн).

"Капитан Марвел" продемонстрировал лучший старт в текущем году и стал третьим по успешности мартовским дебютом в истории. Картина, рассказывающая историю обладающей суперспособностями пилота Кэрол Денверс, получила в целом позитивные отзывы (80% на сайте Rotten Tomatoes, 64% на сайте Metacritic).

Ожидается, что героиня фильма станет одним из главных действующих лиц в фильме "Мстители: Финал", мировой релиз которого состоится в конце апреля.

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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]