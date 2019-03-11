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Дальнее зарубежье 11.03.2019 15:12

На месте крушения самолета в Эфиопии обнаружены "черные ящики"

Спасатели обнаружили бортовые самописцы на месте падения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение 10 марта, сообщили в понедельник в руководстве авиаперевозчика.

Найденные "черные ящики" будут направлены на экспертизу.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто из находившихся на борту не выжил.

В посольстве РФ в Эфиопии сообщили, что на борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились и трое граждан России: Александра и Александр Поляковы и Сергей Вяликов.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, САМОПИСЦЫ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]